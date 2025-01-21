Сенат США единогласно одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США

Сенат США утвердил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря. Это первое решение верхней палаты о назначении высокопоставленного члена администрации президента США Дональда Трампа. За господина Рубио проголосовали все 99 сенаторов, против не было ни одного, передает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Марко Рубио

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Марко Рубио также поблагодарил сенаторов за доверие и отметил, что считает большой честью быть единогласно утвержденным на такую должность своими коллегами. Ранее он сообщил, что уйдет в отставку со своего поста в Сенате.

Господину Рубио 53 года. Родился в Майами в семье кубинских эмигрантов. Получил степень бакалавра политологии в Университете Флориды, доктор юридических наук. В 2010 году стал сенатором от штата Флорида, дважды переизбирался. В 2015 году заявил о намерении участвовать в выборах президента США, но в итоге поддержал кандидатуру Дональда Трампа. В 2024-м рассматривался в качестве кандидата в вице-президенты.

О том, как после четырехлетнего перерыва Дональд Трамп снова стал президентом США,— в материале «Ъ».