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Сенат США единогласно одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США

Сенат США утвердил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря. Это первое решение верхней палаты о назначении высокопоставленного члена администрации президента США Дональда Трампа. За господина Рубио проголосовали все 99 сенаторов, против не было ни одного, передает CNN.

Марко Рубио

Марко Рубио

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Марко Рубио

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Марко Рубио также поблагодарил сенаторов за доверие и отметил, что считает большой честью быть единогласно утвержденным на такую должность своими коллегами. Ранее он сообщил, что уйдет в отставку со своего поста в Сенате.

Чем известен Марко Рубио

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Господину Рубио 53 года. Родился в Майами в семье кубинских эмигрантов. Получил степень бакалавра политологии в Университете Флориды, доктор юридических наук. В 2010 году стал сенатором от штата Флорида, дважды переизбирался. В 2015 году заявил о намерении участвовать в выборах президента США, но в итоге поддержал кандидатуру Дональда Трампа. В 2024-м рассматривался в качестве кандидата в вице-президенты.

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