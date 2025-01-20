В купелях Екатеринбурга на Крещение окунулись свыше 6 тыс. человек

В Екатеринбурге более 6 тыс. человек приняли участие в купании на Крещение, сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Орлов. Всего на территории города организовали девять крещенских прорубей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«На месте дежурили спасатели, сотрудники полиции и медики. Все прошло без происшествий. Благодарю специалистов, которые отвечали за безопасность и комфорт наших граждан»,— сказал господин Орлов.

Напомним, в Свердловской области во время крещенских купаний более 26 тыс. жителей окунулись в проруби, на местах купаний работали более 500 специалистов. В Тюмени купели посетили около 20 тыс. человек, там купели организовали на набережной реки Туры и на Липовом озере.

Ирина Пичурина