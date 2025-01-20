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Купели Тюмени на Крещение посетили около 20 тыс. человек

В Тюмени, согласно предварительным данным, во время крещенских купаний купели посетили около 20 тыс. человек, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Они были организованы на набережной реки Туры у Свято-Троицкого мужского монастыря и на Липовом озере в центре закаливания и плавания «АквАйСпорт-Тюмень». Максим Афанасьев поблагодарил сотрудников МЧС полиции, медиков и волонтеров за работу по обеспечению безопасности. «Как считаете, стоит ли увеличить количество мест для купания в следующем году? Возможно, дополнительной площадкой может стать территория озера Круглое, где мы обустраиваем пляж»,— добавил мэр и призвал предлагать места для организации купелей в комментариях к сообщению.

Напомним, в Свердловской области во время крещенских купаний более 26 тыс. жителей окунулись в проруби. На местах купания работали более 500 специалистов, происшествий не зарегистрировано.

Ирина Пичурина

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