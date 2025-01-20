В Свердловской области в проруби окунулись более 26 тыс. жителей

В Свердловской области во время крещенских купаний более 26 тыс. жителей окунулись в проруби, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. Происшествий ведомство не зафиксировало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На местах купания работали более 500 специалистов, включая медиков, спасателей, полицейских, курсантов института МЧС, а также добровольцы. Было выявлено три несанкционированных купели: на озере Шарташ, Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге и реке Шаля в Шалинском муниципальном округе.

Безопасность на водоемах продолжают контролировать сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Организаторы должны засыпать проруби, чтобы избежать несчастных случаев.

Как проходили крещенские купания в Екатеринбурге — в фотогалерее «Ъ-Урал».

Анна Капустина