Лавров: очень многое зависит от Соединенных Штатов Америки

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подходы администрации избранного президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине остаются неясными. Впрочем, признал господин Лавров, сегодня многие вопросы зависят от позиции Соединенных Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Многое очень зависит от Соединенных Штатов. Прежде всего в силу того, что европейцы и "азиатские" союзники США — Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия — полностью ориентируются на позицию Белого Дома»,— сказал господин Лавров на оперативном совещании президента с членами Совета безопасности (цитата по «РИА Новости»).

На том же совещании президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он снова подчеркнул, что урегулирование конфликта не должно ограничиваться кратким перемирием стран. Нужен долгосрочный мир, считает господин Путин.

Подробнее об отношениях России и США при новом президенте — в материале «Ъ» «Что Трамп грядущий нам готовит».