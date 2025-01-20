В 2024 году в Татарстане ввели 3,4 млн кв. м жилья

За 2024 год в Республике Татарстан было введено 3,452 млн кв. м жилья (при плане в 3,1 млн кв. метров). Об этом рассказал, выступая на итоговой коллегии ведомства, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. В 2025-м планируется ввести 3,2 млн кв. метров жилья.

Ранее в декабре 2024 года на пресс-конференции по итогам года Рустам Минниханов заявил, что спад строительной отрасли в 2025 неизбежен из-за возросшей ставки Центрального банка.

За 2024 год было построено и капитально отремонтировано 3720 объектов общей суммой на 157,4 млрд руб.

Артём Дергунов