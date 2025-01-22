Сегодня юбилей у актрисы, народной артистки РСФСР Валентины Талызиной

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Валентина Талызина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ее поздравляет кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, народный артист России Владимир Хотиненко:

— Дорогая Валентина! С радостью поздравляю Вас! Даже не буду подыскивать слова, которые бы соответствовали уровню того, что Вы сотворили в своем ФАНТАСТИЧЕСКОМ ПОЛЕТЕ ЖИЗНИ и ТВОРЧЕСТВА. И хоть наше свидание на этом пути было мимолетным, но я благодарен судьбе за эту встречу!!! Желаю Вам продолжения этого полета! Радости и любви!!! Всегда Ваш, Владимир Хотиненко.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»