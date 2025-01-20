Южнокорейской полиции снова отказали в обыске в администрации президента

Полиция Южной Кореи вновь прибыла к офису Службы госбезопасности отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля для обыска по делу о мятеже в связи с введением военного положения. Здание расположено в комплексе президентской администрации. Правоохранительные органы планировали изъять записи камер видеонаблюдения из «конспиративного дома» главы государства в районе Самчхондон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Как пишет «Рёнхап», сервера для хранения записей с камер видеонаболюдения находятся в офисе Службы безопасности президента. Они необходимы следствию, поскольку в доме в Самчхондоне, предположительно, Юн Сок Ёль встречался с начальниками национальной и столичной полиции за три часа до объявления военного положения 3 декабря. Полиция хочет выяснить, кто еще заходил к президенту в тот день.

По данным «Рёнхап», Служба госбезопасности отказала полицейским в доступе, сославшись на требования согласия «ответственных органов для проведения обысков в местах, где содержатся документы с военной тайной или секретными правительственными данными». 11 декабря полиция уже пыталась провести обыски в администрации президента, но также получила отказ.

19 января Западный окружной суд Сеула постановил взять под стражу отстраненного в результате импичмента Юн Сок Ёля. Десятки тысяч его сторонников прорвались в здание суда в знак протеста. По утверждению суда, находясь вне изолятора он может уничтожить доказательства, связанные с обвинениями в мятеже и злоупотреблении властью. При этом Юн Сок Ёль все равно игнорирует требования прийти на допрос.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспорядочная реакция».

Лусине Баласян