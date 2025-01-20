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Коммерсантъ FM
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Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американской спортсменке Эмме Наварро во встрече четвертого круга турнира Australian Open 2025 в Мельбурне. Матч продлился 2 часа 40 минут и завершился со счетом 6:4, 5:7, 7:5 в пользу американки. Из-за поражения Касаткина выбывает с чемпионата.

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Касаткиной 27 лет, она занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Эмме Наварро 23 года, она расположилась на восьмом месте.

На данный момент среди россиян участие в турнире продолжает только Анастасия Павлюченкова (32-е место WTA), которая в четвертом круге обыграла хорватскую спортсменку Донну Векич. 21 января в полуфинале Павлюченкова должна встретиться с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, он проводится в Мельбурне на покрытии «хард». Соревнования у женщин продлятся до 25 января. Действующей победительницей чемпионата является Соболенко.

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