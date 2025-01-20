После массового отравления в центре «Дуслык» в больнице остался один несовершеннолетний пациент

Один несовершеннолетний пациент после массового отравления в центре «Дуслык» остается в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

В ведомстве отмечают, что пациент идет на поправку.

«Все остальные пациенты выписаны», — добавили в министерстве.

17 января двенадцать участников республиканской олимпиады по химии почувствовали недомогание и были госпитализированы. После случившегося в оздоровительном центре была проведена дезинфекция помещений.

На следующий день, 18 января, у десятерых госпитализированных был выявлен норовирус, а глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела о массовом отравлении участников олимпиады по химии.

Артём Дергунов