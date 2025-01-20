В Татарстане объявили об отмене опасности атаки БПЛА

МЧС России сообщило об отмене опасности атаки беспилотными воздушными судами. Информация об этом появилась в официальном приложении министерства.

«Внимание! Республика Татарстан! Отбой атаки беспилотными воздушными судами», — говорится в сообщении МЧС России.

Сегодня в 05:32 министерство сообщило об угрозе атаки БПЛА в Татарстане. В 09:44 в официальном приложении предупредили, что опасность атаки беспилотниками сохраняется.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, над Татарстаном были сбиты один беспилотник ночью и два БПЛА утром с 06:00 до 07:00.

Диана Соловьёва