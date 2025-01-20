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В результате атаки БПЛА на Татарстан жертв и разрушений нет

В Татарстане в результате атаки беспилотными воздушными судами нет жертв и разрушений. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

БПЛА пытались атаковать промышленные предприятия Татарстана. Беспилотники были обезврежены. Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий. Сообщается, что все предприятия работают в штатном режиме.

После поступления первых сообщений раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место. Руководитель республики оперативно получает необходимую информацию.

Ранее МЧС России объявило об опасности атаки БПЛА в Татарстане. Минобороны РФ сообщило об одном сбитом беспилотнике над республикой.

Диана Соловьёва

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