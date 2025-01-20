На фоне угрозы атаки БПЛА аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли

На работу аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) ввели временные ограничения на фоне опасности атаки беспилотными воздушными судами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы. В сообщении Росавиации не уточняется время закрытия воздушной гавани Казани. В пресс-службе аэропорта Бегишево сообщили, что ограничения ввели с 06:26.

Ранее МЧС России объявило об опасности атаки беспилотниками в Татарстане.

Диана Соловьёва