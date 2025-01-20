Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и избежать третьей мировой войны

Избранный президент США Дональд Трамп снова заявил о намерении завершить конфликт на Украине, а также предотвратить третью мировую войну. Об этом он сообщил во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну»,— сказал Дональд Трамп (запись его выступления доступна на YouTube). Конкретных сроков завершения боевых действий в этих регионах он не назвал, но отметил, что угроза общемирового вооруженного конфликта близка.

Также республиканец сообщил, что развитие национальной обороны США станет одним из ключевых приоритетов его администрации. По его словам, он намерен поручить военным начать производство и развертывание системы противоракетной обороны «Железный купол» для защиты территории страны.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно говорил о готовности остановить российско-украинский конфликт за 24 часа. Позже избранный президент изменил риторику. Reuters со ссылкой на два источника в команде республиканца писал, что его советники полагают, что достижение консенсуса по Украине может растянуться на несколько месяцев.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».