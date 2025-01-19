Советник Трампа Уолц: США должны «принять решение по Ирану»

Иран находится в невыгодном положении благодаря решениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, счел советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц. Он отметил, что администрация будущего президента должна «принять решение по Ирану» в течение следующего месяца.

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Фото: Paul Sancya / AP Майк Уолц

Фото: Paul Sancya / AP

По мнению политика, Иран ослаблен из-за того, что Израиль нанес поражение поддерживаемым Тегераном группировкам. Он напомнил про убийство лидера «Хесболлы» Хасана Насраллы, падение правительства Башара Асада в Сирии и «изоляцию» «Хамаса». В частности, по его мнению, из-за этого «Хамас» заключил соглашение с Израилем о прекращении огня.

«И сейчас противовоздушная оборона Ирана уничтожена. Так что это момент для принятия этих ключевых решений. И мы сделаем это в течение следующего месяца»,— сказал господин Уолц в интервью CBS News.

Агентство Bloomberg сообщало, что администрация Дональда Трампа имеет планы по усилению давления на правительство Ирана. Действующий президент США Джо Байден во время итоговой речи по вопросам внешней политики заявил, что ПВО Ирана «находится в руинах», а экономика республики — «в отчаянном положении».

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