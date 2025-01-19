Медведев назвал невозможной нормализацию отношений России и США

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что администрация уходящего президента США Джо Байдена оставит своим преемникам «очень тяжелое кризисное наследство» в отношениях с Россией. По мнению господина Медведева, для нормализации отношений Москвы и Вашингтона потребуются десятки лет, «хотя в сложившихся реалиях она в принципе невозможна».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Вредоносные закладки байденовских решений будут проявляться еще очень долго, a потому будет предельно трудно общаться. Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно — непонятно, нужна ли она вообще»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев рассказал о своем опыте общения с Джо Байденом, когда тот занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы. Он назвал господина Байдена «опытным и неглупым в целом политиком», но отметил, что уже тогда обратил внимание на «нездоровый интерес к Украине». «Это он объяснил мне поручением Обамы. Постепенно поручение превратилось в идефикс»,— добавил зампред российского Совбеза.

Господин Медведев заявил, что уходящий президент США «по сути, развязал войну коллективного Запада с Россией». «Да, надо признать, такая война США выгодна в экономическом плане. Но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьезнее»,— заключил он.

Подробнее о отношениях двух стран — в материале «Ъ» «США как ожидание».