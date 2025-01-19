Над Крымом и Черным морем сбили 11 беспилотников

Минобороны России сообщило, что с 19:00 до 21:00 в небе над Крымом и Черным морем силы ПВО уничтожили 11 беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Как уточнила пресс-служба министерства обороны в Telegram, с 19:00 до 20:00 были сбиты два БПЛА над Черным морем и один над Крымом. В течение следующего часа силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над территорией полуострова.

В ночь на 18 января, как сообщало оборонное ведомство, были сбиты 46 беспилотников над шестью регионами России. В их числе Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Белгородская и Воронежская области. Губернатор Смоленской области Василий Анохин также писал о пяти сбитых БПЛА над регионом. В сводке Минобороны об этом сказано не было.