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Коммерсантъ FM
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У кормы судна «Волгонефть-239» собрали почти 14 тонн мазута

В трех регионах после крушения танкеров в Керченском проливе очистили от нефтепродуктов более 280 км берега, сообщило МЧС. По его данным, ведется обследование 910 км. Почти 14 т мазута собрано у кормы танкера «Волгонефть-239».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего с береговой линии удалось собрать 167,5 тыс. т загрязненного песка и грунта, вывезли 128,2 тыс. т. В акватории Керченского пролива обследовано 2918,4 кв. км, собрано 25 т нефтесодержащей жидкости. В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрано 16,27 т отходов.

В Краснодарском крае обследуют 220 км берега. Обнаружены единичные незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района, уточнили в МЧС. В Крыму обследуют более 524 км берега от Керчи до села Портовое, очищено свыше 181 км. В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка.

Разлив мазута в Черном море произошел 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Минтранс пообещал откачать мазут из кормовой части танкера «Волгонефть-239» до конца текущего месяца. Откачку начали вчера, 17 января. Росрыболовство не видит необходимости запрещать промысел из-за разлива мазута.

О ситуации на месте ЧП — в репортаже «Ъ» «В Черном море, в черной пене».

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Анапе

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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