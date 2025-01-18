У кормы судна «Волгонефть-239» собрали почти 14 тонн мазута

В трех регионах после крушения танкеров в Керченском проливе очистили от нефтепродуктов более 280 км берега, сообщило МЧС. По его данным, ведется обследование 910 км. Почти 14 т мазута собрано у кормы танкера «Волгонефть-239».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего с береговой линии удалось собрать 167,5 тыс. т загрязненного песка и грунта, вывезли 128,2 тыс. т. В акватории Керченского пролива обследовано 2918,4 кв. км, собрано 25 т нефтесодержащей жидкости. В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрано 16,27 т отходов.

В Краснодарском крае обследуют 220 км берега. Обнаружены единичные незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района, уточнили в МЧС. В Крыму обследуют более 524 км берега от Керчи до села Портовое, очищено свыше 181 км. В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка.

Разлив мазута в Черном море произошел 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Минтранс пообещал откачать мазут из кормовой части танкера «Волгонефть-239» до конца текущего месяца. Откачку начали вчера, 17 января. Росрыболовство не видит необходимости запрещать промысел из-за разлива мазута.

О ситуации на месте ЧП — в репортаже «Ъ» «В Черном море, в черной пене».