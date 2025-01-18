В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Министерство региональной безопасности Тульской области заявило об опасности атаки беспилотников в регионе. Ранее о возможности атаки БПЛА сообщали власти Смоленской, Калужской, Курской и Белгородской областей.
«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны»,— говорится в сообщении министерства региональной безопасности Тульской области. Там также напомнили телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин написал в Telegram, что в ночь на 18 января над регионом сбили пять беспилотников. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в небе над регионом уничтожили еще два БПЛА.
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