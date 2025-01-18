Спасатели ликвидировали открытое горение после взрыва газа в Богородске

Открытое горение после взрыва газа в жилом доме в Богородске ликвидировано. Площадь пожара составила 450 кв. м, один человек погиб и один пострадал, сообщили в МЧС.

Газ взорвался в двухэтажном доме на улице Огарева,15 вечером 17 января. Обрушилась квартирная перегородка, загорелась крыша. Спасатели эвакуировали 16 человек и спасли семь.

По данным администрации округа, в доме жили 27 человек. Все они планируют остаться у родственников.

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

Елена Ковалева