Жильцы дома в Богородске разместятся у родных после взрыва

Жильцы многоквартирного дома в Богородске Нижегородской области, где вечером 17 января взорвался газ, планируют разместиться у родственников. Об этом сообщили в администрации Богородского муниципального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление МЧС по Нижегородской области Фото: управление МЧС по Нижегородской области

Там уточнили, что вокруг дома будет дежурить охрана. В субботу, 18 января, жильцы смогут забрать документы и вещи. При этом допуск организуют по решению специалистов МЧС в квартиры, куда можно безопасно войти. Для жильцов организуют чат и при необходимости помогут с временным размещением, заверили власти.

В результате взрыва в многоквартирном доме на улице Огарева, 15 погибла жительница, еще одна отравилась угарным газом, ей потребовалась помощь медиков. В администрации округа уточнили, что в доме были зарегистрированы 27 человек. Специалисты МЧС спасли семь человек и эвакуировали 16 жильцов.

По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Владимир Зубарев