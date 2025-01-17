Жильцы дома в Богородске разместятся у родных после взрыва
Жильцы многоквартирного дома в Богородске Нижегородской области, где вечером 17 января взорвался газ, планируют разместиться у родственников. Об этом сообщили в администрации Богородского муниципального округа.
Фото: управление МЧС по Нижегородской области
Там уточнили, что вокруг дома будет дежурить охрана. В субботу, 18 января, жильцы смогут забрать документы и вещи. При этом допуск организуют по решению специалистов МЧС в квартиры, куда можно безопасно войти. Для жильцов организуют чат и при необходимости помогут с временным размещением, заверили власти.
В результате взрыва в многоквартирном доме на улице Огарева, 15 погибла жительница, еще одна отравилась угарным газом, ей потребовалась помощь медиков. В администрации округа уточнили, что в доме были зарегистрированы 27 человек. Специалисты МЧС спасли семь человек и эвакуировали 16 жильцов.
По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.