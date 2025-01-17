Минюст внес фонд Help Heroes Of Ukraine в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ внесло три американские неправительственные организации в реестр нежелательных на территории России. Одной из них стал фонд Help Heroes Of Ukraine («Помоги героям Украины»), который финансируется за счет пожертвований и снабжает ВСУ. О признании организации нежелательной сообщала Генпрокуратура РФ 24 декабря.

Кроме того, в реестр внесли Комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) при Конгрессе США. Она представляет интересы США в Постоянном совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Также, как пишут на сайте миссии, она поддерживает работу Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Бюро занимается наблюдением за выборами в странах--участниках ОБСЕ. Генпрокуратура признала комиссию нежелательной 25 декабря.

Также Минюст добавил в реестр International Religious Freedom or Belief Alliance («Международный альянс за свободу вероисповедания»). Организация борется с дискриминацией и преследованием на религиозной почве в странах альянса — всего их 27, сообщается на сайте объединения. Оно создано под эгидой США. Генпрокуратура сообщила о признании альянса нежелательной организацией 29 декабря.