Генпрокуратура объявила нежелательной американскую Help Heroes Of Ukraine

Американская неправительственная организация Help Heroes Of Ukraine признана нежелательной на территории России. Генпрокуратура заявила, что организация снабжает вооруженные силы Украины снаряжением, автомобилями повышенной проходимости, беспилотниками, средствами связи и личной защиты.

Признанная нежелательной Help Heroes Of Ukraine основана в феврале 2022 года. По данным Генпрокуратуры, главное представительство, которое аккумулирует поступающую из США так называемою гуманитарную помощь, находится во Львове. Отделения организации есть в Киеве, Кременчуге и Николаеве. Финансируется за счет пожертвований. По данным Москвы, деньги среди прочих направляют представители Конгресса, политические и религиозные объединения США.

Help Heroes Of Ukraine (признана нежелательной в России) называет себя благотворительной организацией. На ее сайте ведется сбор средств на медицинскую помощь, а также на FPV-дроны и глушители дронов.