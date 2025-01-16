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Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране. Решение принято в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава государства поручил образовать организационный комитет и дирекцию по проведению Года защитника Отечества. Для их работы будет обеспечена разработка плана основных мероприятий, включая объемы их финансирования. Также субъектам России рекомендовали осуществлять необходимые мероприятия в рамках Года защитника Отечества. Председателем оргкомитета назначили главу администрации президента Антона Вайно.

Господин Путин выступил с предложением объявить 2025-й Годом защитника Отечества на заседании Госсовета 20 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал 14 января, что основным приоритетом законодателей в этом году станет помощь военным. 15 января Владимир Путин также распорядился выплатить по 80 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны.

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