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Суд Сочи арестовал подозреваемого в хищении 168 млн рублей из МДЦ на два месяца

Центральный районный суд Сочи принял решение об аресте Алексея Лазарева, подозреваемого в хищении 168 млн руб. из депозитария, на срок до 15 марта 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках уголовного дела о хищении денежных средств из сейфовых ячеек Многофункционального депозитарного центра суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил ходатайство следствия о применении меры пресечения. Господину Лазареву, подозреваемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), суд отказал в альтернативных мерах, таких как домашний арест или внесение залога. Фигурант дела будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте задержали исполняющего директора многофункционального депозитарного центра по подозрению в краже 168 млн руб. В ходе расследования удалось изъять 600 тыс. долларов.

Мария Удовик

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