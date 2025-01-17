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Лазурный автобус задымился на дороге в районе Ольгино

На дороге в районе Ольгино задымился лазурный автобус под номером 216. Об этом стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел в девятом часу утра. По словам пассажиров автобуса, внезапно пошел дым, водитель остановил «лазурный» и открыл двери салона.

«Задымились тормозные колодки, водитель воспользовался огнетушителем. Никто не пострадал. Автобус тоже не получил повреждений»,— сообщили изданию в «Третьем Парке».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у Гостиного двора в центре Петербурга загорелся троллейбус.

Дарья Астанина

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