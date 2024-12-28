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На Невском проспекте у Гостиного двора в центре Петербурга загорелся троллейбус

Рейсовый троллейбус загорелся в центре Петербурга поздно вечером 27 декабря. ЧП случилось на Невском проспекте у Гостиного двора. Происходящее наблюдали очевидцы и корреспондент «Ъ-СПб».

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Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

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Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Судя по кадрам, пассажиров в салоне в момент происшествия уже не было. Как утверждают находившиеся на месте, загорелась «печка». Тушил пожар сам водитель.

Все подробности случившегося в настоящий момент выясняются. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

«Ъ-СПб» запросил информацию у СПб ГУП «Горэлектротранс».

Полина Пучкова, Андрей Цедрик

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