На Невском проспекте у Гостиного двора в центре Петербурга загорелся троллейбус
Рейсовый троллейбус загорелся в центре Петербурга поздно вечером 27 декабря. ЧП случилось на Невском проспекте у Гостиного двора. Происходящее наблюдали очевидцы и корреспондент «Ъ-СПб».
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Судя по кадрам, пассажиров в салоне в момент происшествия уже не было. Как утверждают находившиеся на месте, загорелась «печка». Тушил пожар сам водитель.
Все подробности случившегося в настоящий момент выясняются. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.
«Ъ-СПб» запросил информацию у СПб ГУП «Горэлектротранс».