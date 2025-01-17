Захарова охарактеризовала диалог РФ и США по Украине строчкой из песни Николаева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге цитатой из песни музыканта Игоря Николаева ответила на вопрос о предложениях России в адрес США по урегулированию конфликта на Украине. Трансляция мероприятия велась в аккаунте внешнеполитического ведомства на Rutube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ваш вопрос напомнил мне известную песню Игоря Николаева: "Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты". Видимо, так должен быть составлен документ»,— поделилась мнением госпожа Захарова (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин говорил, что причиной конфликта на Украине стали действия НАТО. В декабре 2024 года он подчеркнул готовность Москвы вести диалог о мире без предварительных условий, но на основе стамбульских соглашений и реалий на месте. Господин Путин высказал готовность встретиться с избранным президентом США, но не знает, когда этого могло бы быть.

Советник господина Трампа по нацбезопасности Майк Уолц говорил 12 января о подготовке встречи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что такая работа может начаться только после инаугурации господина Трампа. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться в любой момент.

О перспективах переговоров — в материале «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».