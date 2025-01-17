Великобритания не исключила появления своих военных баз и складов на Украине

Великобритания может разместить на Украине военные базы и объекты оборонной инфраструктуры. Это следует из договора о «100-летнем партнерстве», подписанного накануне в Киеве, куда с необъявленным визитом прибыл британский премьер Кир Стармер. Документ опубликован на сайте правительства Великобритании по итогам его визита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Договор, в частности, предусматривает совместную работу стран по определению общих военных потребностей и расширению сотрудничества в производстве технологических решений в сфере обороны. Лондон и Киев оценят возможности развертывания британской оборонной инфраструктуры на Украине, включая военные базы, логистические склады, хранилища военных запасов.

Кроме того, Лондон ежегодно будет предоставлять Киеву военную помощь в размере £3 млрд (эквивалентно примерно 381 млрд руб.) в год до 2030–2031 годов.

Газета The Telegraph написала, что Великобритания наряду с Францией после завершения конфликта на Украине может возглавить там миротворческую миссию.

Подробнее о европейских инициативах на Украине — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».