AP: премьер Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил столицу Украины с необъявленным визитом, передает AP. В британском правительстве заявили, что господин Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подпишут договор о «100-летнем партнерстве», охватывающем такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Соглашение обяжет обе стороны сотрудничать в сфере обороны и в технологических проектах, включая беспилотники. Договор также предусматривает введение системы, помогающей отслеживать поставки украинского зерна. «Речь идет не только о настоящем, но и об инвестициях в наши две страны на следующее столетие»,— заявил британский премьер перед визитом.

The Guardian пишет, что Кир Стармер объявит о предоставлении Киеву £40 млн на восстановление экономики. Это его первая поездка на Украину с момента вступления в должность в июле. До этого он посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции. Также, будучи премьером, он уже дважды провел телефонные переговоры с господином Зеленским.

Минфин Украины называл Великобританию в числе крупнейших финансовых доноров в 2024 году. The Telegraph накануне сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ведет негласные переговоры с премьером Великобритании по поводу возможной отправки военных двух стран на Украину.

Об обсуждении возможностей урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».