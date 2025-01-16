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В Казани поставят новый детский мюзикл с главным героем Шурале

Мюзикл-сказку «Шурале. Не ждали?!» представят на сцене Культурного центра «Чулпан» и покажут на 4 телеканалах, сообщил «Татар-информ» со ссылкой на продюсера проекта, композитора Марата Ахметшина.

Всего планируется 16 показов спектакля на татарском языке, которые должны собрать около 7 тыс. 440 зрителей.

Осенью прошлого года компания «Национальные игрушки» зарегистрировала патент на имена Шурале, Су-анасы и других героев татарских сказок и подала в суд на Татарский государственный театр кукол «Экият».

Она потребовала с театра заплатить 500 тыс. руб. за использование персонажей и проценты с продажи билетов. Затем владелец компании предложил заключить мировое соглашение за 1 рубль.

Минкультуры Татарстана заявило о намерении обратиться в Роспатент, чтобы аннулировать товарные знаки организации. На сегодняшний день «Национальные игрушки» продолжают успешно реализовывать права на владение персонажами и подавать новые иски. Несмотря на это, республиканские театры не готовы отказываться от постановок с татарскими сказочными героями, чтобы сберечь рубль.

Дарья Сайфиева

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