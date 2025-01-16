Сирийские власти готовы к вводу миротворцев ООН в буферную зону с Израилем

Лидер сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил о том, что страна готова к вводу миротворческого контингента ООН в буферную зону на границе с Израилем.

«Продвижение Израиля в регионе произошло из-за нахождения там иранских ополченцев и "Хезболлы". Я считаю, что после освобождения Дамаска их больше нет»,— заявил сирийский де-факто лидер агентству Reuters. Он выразил мнение, что Израиль использует их как предлог для продвижения в сирийские регионы, в буферную зону.

В начале декабря Армия обороны Израиля заявила, что направила военнослужащих в буферную зону и на ряд позиций на Голанских высотах на фоне сообщений о свержении президента Башара Асада. ЦАХАЛ объяснил решение необходимостью контролировать эти зоны «для защиты жителей Голанских высот и граждан Израиля».

В середине декабря главы МИДов восьми арабских стран (Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия) выступали с требованием к Израилю вывести войска с объектов, расположенных на сирийской части Голанских высот, а также в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль берет под прицел Турцию».

Анастасия Домбицкая