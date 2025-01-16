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Коммерсантъ FM
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Премьер Молдавии заявил о риске эскалации из-за поставок газа РФ в Приднестровье

Поставки российского газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) по альтернативным маршрутам направлены на установление в Молдавии пророссийской власти и усиление военного присутствия в Приднестровье, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. По его мнению, подобные действия ведут к росту напряженности в регионе.

Дорин Речан

Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Уже сейчас очевидно, что "Газпром" возобновит поставки в меньших объемах, что не позволит поставлять электроэнергию с левого берега (из Приднестровья.— "Ъ") на правый. Таким образом Кремль хочет спровоцировать сценарий эскалации и конфликта»,— заявил господин Речан (цитата по Stiri.md).

Премьер-министр счел, что Россия пытается дестабилизировать Приднестровский регион, а затем подорвать безопасность во всей стране. Это должно помочь Москве «усилить давление на Украину и повлиять на Румынию». Господин Речан подчеркнул, что Кишинев сделает все необходимое для защиты национальных интересов и поддержки граждан.

«Газпром» с 1 января прекратил поставки газа в страны Европы из-за отказа Украины продлить контракт на транзит. В ПМР действует чрезвычайное положение из-за отсутствия поставок газа. 15 января глава непризнанной республики Вадим Красносельский сообщил, что Россия в рамках гуманитарной помощи поставит газ в Приднестровье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что России понадобится участие Молдавии, чтобы помочь с газом Приднестровью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если бы да хабы».

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