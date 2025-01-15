Глава Приднестровья анонсировал гуманитарные поставки газа из России

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит в ПМР газ в ближайшем будущем. По его словам, это будет «гуманитарный газ». Он рассказал, что обсудил этот вопрос с Минэнерго РФ в ходе визита в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Красносельский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Вадим Красносельский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Я надеюсь, что по результатам этих переговоров уже в скором будущем газ пойдет в Приднестровье и для выработки электроэнергии, и для снабжения газом наших граждан»,— сообщил господин Красносельский на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Он добавил, что детализации поставок еще нет. Когда конкретно они возобновятся, не уточняется. «Но то, что подача начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации»,— заверил глава ПМР.

С 1 января «Газпром» из-за непродления контракта с Украиной прекратил поставки газа в страны Европы, в том числе в Молдавию. Власти Приднестровья говорили, что запасы газа в республике закончатся в течение месяца, несколько человек погибли. 10 января в республике продлили чрезвычайное положение из-за отсутствия поставок газа.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Приднестровью холодно».