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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет народному артисту России композитору, поэту, исполнителю Игорю Николаеву

Игорь Николаев

Игорь Николаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Игорь Николаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист России композитор Игорь Крутой:

— Дорогой Игорек! Рад поздравить тебя с 65-летием! Хочу, чтобы и сегодня, и каждый день ты был счастлив рядом со своими любимыми людьми. Благодарен судьбе за нашу дружбу и твой талант единомышленника. Пусть мечты продолжают сбываться — это всегда вдохновляет и дает импульс к новым идеям. Дорогой мой друг, желаю тебе добра и процветания!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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