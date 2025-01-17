Дни рождения
Сегодня исполняется 65 лет народному артисту России композитору, поэту, исполнителю Игорю Николаеву
Игорь Николаев
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Его поздравляет народный артист России композитор Игорь Крутой:
— Дорогой Игорек! Рад поздравить тебя с 65-летием! Хочу, чтобы и сегодня, и каждый день ты был счастлив рядом со своими любимыми людьми. Благодарен судьбе за нашу дружбу и твой талант единомышленника. Пусть мечты продолжают сбываться — это всегда вдохновляет и дает импульс к новым идеям. Дорогой мой друг, желаю тебе добра и процветания!