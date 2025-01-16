КС предписал пересматривать гражданские дела при фальсификации доказательств

Конституционный суд (КС) рассмотрел норму Гражданско-процессуального кодекса (ГПК), позволявшую судам отказывать в пересмотре дел при фальсификации доказательств, если это выявлено на досудебной стадии судопроизводства. КС постановил (.pdf) признать ч. 3 ст. 392 ГПК не соответствующей Конституции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проверку провели после жалоб жителей четырех регионов, которым отказали в пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам. В частности, жительница Камчатки Наталья Волокитина не сумела опротестовать раздел имущества с мужем. Было установлено, что часть имущества мужчина купил до брака по подложным доказательствам, но в возбуждении дела ей отказали. Башкортостанец Марат Каримов столкнулся с аналогичной проблемой, когда хотел оспорить сделку купли-продажи. Заявители убеждены, что оспариваемая норма не предусматривает в качестве оснований для пересмотра решений суда существенные факты.

КС счел, что упомянутая норма не позволяет «с достаточной ясностью считать вновь открывшимися» обстоятельства, которые:

установлены в судопроизводстве;

отражены в постановлении об отказе в возбуждении или о прекращении дела по истечению срока давности;

касаются фальсификации использованных в гражданском споре доказательств;

ставят под сомнение решения суда.

При этом важно, что все обстоятельства не могли быть установлены при рассмотрении дела не по вине инициатора пересмотра. Суд постановил, что судам нужно изучить такие обстоятельства и оценить, могли ли они повлиять на результат дела. КС отметил, что государство не может отказываться исправлять судебные ошибки лишь потому, что производство закончили не на судебной стадии и не приговором.

Подробности — в материале «Ъ» «Старые проблемы новых обстоятельств».