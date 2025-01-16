На крымском побережье всплыли новые пятна мазута

У берегов Ялты и возле острова Тузла обнаружили новые пятна мазута, сообщила министр экологии Крыма Ольга Шевцова. По ее словам, в Ялте выявили и ликвидировали пятно нефтепродуктов площадью 80 кв. м. Информация, распространяемая в интернете, о том, что оно достигало 3 км, является фейком, считает министр. Еще одно пятно мазута (2,5 км) нашли возле острова Тузла, который находится в Керченском проливе.

Напомним, разлив мазута произошел после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Спустя три недели произошел новый выброс нефтепродуктов из кормовой базы «Волгонефти-239. Его площадь, по данным Минтранса, составляет 2,8 тыс. кв. м. Президент России Владимир Путин назвал крушение танкеров одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми страна сталкивалась в последние годы.

О ликвидации последствий разлива мазута — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Александр Дремлюгин, Симферополь