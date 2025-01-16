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Коммерсантъ FM
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Авария в Керченском проливе не отразилась на перевалке основных грузов в портах

Происшествие с танкерами в Керченском проливе не повлияли на перевалку основных номенклатур грузов в портах Азово-Черноморского бассейна. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщил РБК.

Собеседники агентства отметили, что в порту Тамань, вблизи которого произошло ЧП, продолжается отгрузка угля и серы. Необходимость ограничивать железнодорожные перевозки из-за ситуации также не возникла. Авария не отразилась и на работе южных морских глубоководных терминалов, среди которых Новороссийский зерновой терминал и Зерновой терминальный комплекс Тамань. Занятые перевалкой контейнеров и зерна терминалы группы компаний «Дело» работают в обычном режиме.

По мнению экспертов, сокращение объема экспорта ключевых номенклатур грузов через порты Азово-Черноморского бассейна обусловлено сезонными изменениями конъюнктуры на рынке.

Кормовую часть танкера «Волгонефть-239» в результате крушения и шторма выбросило на мель в районе мыса Панагия (в 82 м от береговой черты в границах морского порта Тамань в Краснодарском крае). 10 января в месте нахождения кормовой части танкера произошел новый разлив — мазут распространился на 2,8 тыс. кв. м. вдоль берега. Сейчас вокруг танкера установлено 2,1 тыс. м боновых заграждений, от кормовой части уже вывезли 1236 т нефтесодержащей смеси.

Подробнее — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Анапе

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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