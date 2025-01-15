У 3,8 млн россиян снизилась скорость интернета из-за обрыва кабеля в Татарстане

В 21 регионе России у пользователей снизилась скорость интернета из-за обрыва волоконно-оптического кабеля в Татарстане. Как сообщили ТАСС в Роскомнадзоре, проблема коснулась приблизительно 3,8 млн пользователей.

В пресс-службе ведомства рассказали, что повреждение произошло на участке Тюлячи—Новая Тура у Казани. На месте работают аварийно-восстановительные бригады, восстановить скорость интернета планируют к 21:00 мск. Причины повреждения кабеля не сообщаются.

14 января в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой. Доступ к большинству сайтов был нарушен. Проблемы фиксировались у «Билайна», «МегаФона», МТС, Tele2 и «Ростелекома». Как объяснили в Роскомнадзоре, сбой был связан с «кратковременным нарушением связности».

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