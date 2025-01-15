Экс-депутат думы ХМАО Сергей Кочкуров возглавил ЛУКОЙЛ

Совет директоров нефтяной компании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) назначил главным исполнительным директором компании экс-депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Сергея Кочкурова, который занимал в ЛУКОЙЛе должность вице-президента по добыче нефти и газа в России. Господин Кочкуров сменил на посту Вадима Воробьева, полномочия которого были прекращены досрочно 13 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат думы ХМАО Сергей Кочкуров

Фото: Пресс-служба «Единой России» Экс-депутат думы ХМАО Сергей Кочкуров

Фото: Пресс-служба «Единой России»

Кадровые изменения в руководстве ЛУКОЙЛа произошли после ввода санкции США против российского энергосектора, под которые в том числе попал господин Воробьев. В список антироссийских санкций также вошли десятки компаний, включая Сургутнефтегаз», «Газпром нефти», их дочерние компании, а также «АльфаСтрахования» и «Ингосстраха».

Сергея Кочкуров с 2002 года занимал должность заместителя генерального директора по производству «Когалымнефтегаз». В 2003 году перешел на работу в «Покачевнефтегаз» на должность главного инженера — первого заместителя гендиректора, в 2005 году — возглавил предприятие. В 2009 году назначен гендиректором «Когалымнефтегаза», в 2010 году — заместителем гендиректора — главным инженером «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь», с 2012 года — гендиректором предприятия. В 2019 году получил должность вице-президента по производственному сервису «ЛУКОЙЛ», в 2020 году — вице-президента по добыче нефти и газа в России «ЛУКОЙЛ».

Господин Кочкуров («Единая Россия») был избран депутатом думы ХМАО пятого и шестого созывов. По данным избиркома, по итогам голосования в 2016 году Сергеяй Кочкуров получил поддержку 13,3 тыс. избирателей (58,75%), опередив кандидата от ЛДПР Вадима Шамсутдинова (получил 2,8 тыс. голосов: 12,47%). В окружной думе занимал должность заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. В 2019 году господин Кочкуров досрочно сложил полномочия депутата.

По данным kartoteka.ru, выручка ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2023 году составила 2,7 трлн руб. Чистая прибыль компании — 738,2 млрд руб.

Василий Алексеев