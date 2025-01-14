ЛУКОЙЛ объявил о смене главного исполнительного директора

Совет директоров нефтяной компании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) решил досрочно прекратить полномочия главного исполнительного директора компании Вадима Воробьева. На его место назначен Сергей Кочкуров, который занимал в ЛУКОЙЛе должность вице-президента по добыче нефти и газа в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Кочкуров Фото: ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 2 Сергей Кочкуров Фото: ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Вадим Воробьев возглавил ЛУКОЙЛ в мае 2022 года, сменив на посту Вагита Алекперова. Господин Алекперов покинул совет директоров и пост президента компании из-за веденных против него санкций Великобритании. На прошлой неделе, 10 января, США ввели санкции против российского энергосектора, под них в том числе попал господин Воробьев.

Сергей Кочкуров с июня 2020 года занимал должность вице-президента ЛУКОЙЛа по добыче нефти и газа в России. С сентября 2016 года — депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа шестого созыва.

В список антироссийских санкций Минфина США также попал сын основателя ЛУКОЙЛа — Юсуф Алекперов, председатель правления «Газпром нефти» и президент РФС Александр Дюков. Санкции были введены в отношении десятков компаний, в том числе «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», их дочерних компаний, а также «АльфаСтрахования» и «Ингосстраха».

Подробнее об ограничениях — в материале «Ъ» «Нефть повышенной токсичности».