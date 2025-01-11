«Сургутнефтегаз» попал под санкции США

Минфин США ввел санкции в отношении ПАО «Сургутнефтегаз». Всего в свежий санкционный список США были включены более 30 предприятий и 37 физических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

В частности, под санкции попали Первоуральский динасовый завод «Динур», «Газпром нефть», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «Технологии ОФС», «РН-Бурение», «Газпром Шельфпроект», «Совкомфлот» и другие компании, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга. В заявлении Минфина США говорится, что последние осуществляли поставки российской нефти и нефтепродуктов.

Также в санкционный список попали 183 танкера разных стран. Как утверждается в заявлении американского Минфина, среди них есть танкеры «теневого флота».

Среди физлиц, попавших под свежие санкции США:

сын совладельца компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова Юсуф;

председатель правления «Газпром нефти» и президент РФС Александр Дюков;

глава ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев;

глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов;

гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против шести предприятий из Екатеринбурга. В частности, под санкциями США находятся поставщик металлопродукции АО «Сталепромышленная компания», научно-производственная фирма «АВЕК», производитель средств связи «Интеллект Телеком». Также санкции США введены в отношении АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») и АО «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» («Евраз КГОК»), которые находятся в Свердловской области.

Анастасия Таначева