США ввели санкции против Наиля Маганова и ТНГ-Групп

США ввели новые санкции против российского энергосектора, в санкционный список попал Наиль Маганов и ТНГ-Групп. Список опубликован на сайте Министерства финансов США.

Отмечается, что санкции вводятся против Наиля Ульфатовича Маганова – генерального директора крупной российской нефтяной компании. Также указана нефтесервисная компания, предоставляющая геофизическую поддержку при строительстве разведочных и эксплуатационных скважин, сейсморазведочных работах и геологоразведочных услугах – ТНГ-Групп.

В список также попали: председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, президент «Лукойла» Вадим Воробьев, глава компании «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и многие другие представители энергетического сервиса России.

Наиль Маганов является генеральным директором ПАО «Татнефть» с ноября 2013 года.

Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «ТНГ-Групп» зарегистрировано в Бугульме. Его учредителем выступает ООО «ЭА Центр», а учредителем «ЭА Центр» – ООО «Таграс-Холдинг». Компания занимается поиском и разведкой полезных ископаемых. Ее выручка в 2023 году составила 19 млрд рублей, а чистая прибыль – 1,1 млрд рублей.

Влас Северин