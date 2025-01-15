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Как выглядело производство карандашей до революции

Первая российская паровая карандашная и грифельная фабрика Вильгельма Федоровича Карнаца была учреждена в 1875 году. В начале XX века Карнац — крупнейший производитель пишущих принадлежностей в России. В 1918 году фабрика национализирована, в 1921 году на ее базе создается комбинат «Графо», включавший еще три фабрики канцелярской направленности (краски и чернила). В

1923 году «Графо» упразднен. Бывшая фабрика Карнаца под новым именем «Карандашная фабрика им. К. Либкнехта» передана в ведение Мосполиграфа, затем — Мосхимтреста, в 1930 году закрыта.

В Российской империи производство карандашей развивалось высокими темпами, но к 1920 году промышленность была практически разрушена.

Первая московская паровая карандашная и шпилечная фабрика Ивана Никитина, работавшая с 1840 года, в 1884 году выпускала до 12 тыс. гросс в год (1 млн 728 тыс.) карандашей. В 1910-е годы фабрика (как и ряд других) была закрыта по бизнес-причинам.

Еще одна фабрика, Станислава Маевского, основанная в Варшаве в 1889 году, к 1910 году — одна из крупнейших в России. Во время Первой мировой частично разрушена и эвакуирована в Славянск, где в 1919 году была национализирована. В 1924 году на ее базе начнет работать Славянская карандашная фабрика.

Еще несколько карандашных фабрик располагались в западных губерниях Российской империи — Лифляндской, Виленской и Варшавской, территории которых в 1917–1920 годах отошли Латвии и Эстонии, Литве, Польше соответственно. В результате фабрики оказались за пределами Советской России.

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