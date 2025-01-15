В Вашингтоне усилили меры безопасности перед инаугурацией Трампа

Службы безопасности Вашингтона приведены в состояние повышенной готовности на фоне инаугурации президента США Дональда Трампа, которая должна пройти 20 января. В целях безопасности в день официального вступления республиканца в должность часть города будет перекрыта. Спецслужбы не исключают возможность нападения на господина Трампа, но конкретных угроз не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

«Мы находимся в обстановке повышенной угрозы»,— заявил специальный агент Секретной службы США Мэтт Маккул на пресс-конференции 13 января (цитата по Reuters). Начальник полиции Капитолия США Томас Мангер на брифинге сказал, что правоохранительные органы приведены «в состояние повышенной готовности» из-за угрозы нападения преступника-одиночки.

Перед инаугурацией часть центра Вашингтона протяженностью около 3 км от Белого дома до Капитолия закроют для движения транспорта. Въезды заблокируют бетонными заграждениями, мусоровозами и «другими тяжелыми предметами». По словам чиновников, черное ограждение высотой 2 м станет самыми длинными из когда-либо возведенных в городе. К охране порядка привлекут 7800 солдат Нацгвардии и 4000 полицейских.

На господина Трампа в 2024 году было совершено два покушения. 14 июля Томас Мэттью Крукс открыл по республиканцу огонь из винтовки во время выступления политика, он был ранен в правое ухо. Вторая попытка покушения произошла 15 сентября возле гольф-клуба во Флориде, никто не пострадал.

О ситуации в США — в материале «Ъ» «Приговорен к безусловному освобождению».