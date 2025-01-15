Полиция Южной Кореи опровергла данные об аресте и. о. главы охраны президента

Полиция Южной Кореи опровергла информацию о задержании заместителя директора Агентства национальной безопасности Ким Сон Хуна, который исполняет обязанности главы службы охраны президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщил телеканал KBS, ссылаясь на спецгруппу, которая расследует обстоятельства попытки введения президентом военного положения 3 декабря 2024 года.

Представитель группы заявил, что по состоянию на 9:30 по местному времени (3:30 мск) арестованных не было.

Сегодня несколько местных СМИ распространили данные об аресте господина Кима и главы управления охраны Ли Гван У. Отмечалось, что они пытались помешать правоохранителям исполнить судебный ордер на задержание подвергнутого импичменту президента. Ранее в резиденцию господина Юна сумели попасть полицейские и сотрудники Управления по расследованию коррупции (CIO). Они преодолели три кордона заграждений, выстроенных охраной президента.

10 января бывший руководитель службы охраны главы государства Пак Чон Джун, также препятствовавший задержанию господина Юна, подал в отставку и пришел на допрос в полицию.

Парламент Южной Кореи 14 декабря 2024 года объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который 3 декабря объявил в стране военное положение. CIO выдало ордер на его арест по обвинению в мятеже и превышении полномочий, но 3 января задержать политика не позволила его охрана.

Подробнее — в материале «Ъ».