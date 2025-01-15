«Чосон Ильбо»: полиция Южной Кореи задержала и. о. главы службы охраны президента

Полиция Южной Кореи арестовала заместителя директора Агентства национальной безопасности Ким Сон Хуна, который исполняет обязанности главы службы охраны президента Юн Сок Ёля. Об этом написала газета «Чосон Ильбо». Господин Ким пытался помешать задержанию господина Юна полицейскими. В задержании Юн Сок Ёля участвует около 200 полицейских и 40 следователей.

Наряду с Ким Сон Хуном задержан глава управления охраны Ли Гван У. Согласно статье, он также «совершал действия по предотвращению исполнения ордера» на задержание подвергнутого импичменту президента. Оба арестованы внутри резиденции главы государства, куда ранее сумели попасть полицейские и сотрудники Управления по расследованию коррупции (CIO). Они преодолели ряд заграждений из машин и автобусов, выстроенных охраной президента.

Экс-глава службы охраны Пак Чон Джун, также препятствовавший задержанию господина Юна, 10 января подал в отставку и пришел на допрос в полицию.

Парламент Южной Кореи 14 декабря 2024 года объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который 3 декабря объявил в стране военное положение. CIO выдало ордер на его арест по обвинению в мятеже и превышении полномочий, но 3 января задержать политика не позволила его охрана.

Подробнее — в материале «Ъ».