«Рёнхап»: следователи попали на территорию резиденции президента Южной Кореи

Сотни сотрудников правоохранительных органов, предположительно, смогли попасть на территорию жилого комплекса в Сеуле, где находится подвергнутый импичменту президент страны Юн Сок Ёль. Об этом сообщило агентство «Рёнхап». Это уже вторая попытка задержать политика. Между силовиками и сторонниками господина Юна произошли стычки.

Отмечено, что, если полиции удастся задержать Юн Сок Ёля, она, скорее всего, обратится в суд за разрешением на официальный арест. В противном случае политика освободят через 48 часов.

У входа в комплекс служба безопасности президента снова отказалась пропустить полицейских и следователей по борьбе с коррупцией, преградив им путь автобусами. Но те использовали стремянки и таким образом попали на территорию резиденции. Несмотря на судебный ордер на задержание господина Юна, служба безопасности настаивает на обязанности защищать даже подвергнутого импичменту президента. Ордер действителен до 21 января.

Парламент Южной Кореи 14 декабря 2024 года объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который 3 декабря объявил в стране военное положение. Управление по расследованию коррупции выдало ордер на его арест по обвинению в мятеже и превышении полномочий, но 3 января задержать политика не позволила его охрана. Сам Юн Сок Ёль обещал соблюдать любое решение Конституционного суда.

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