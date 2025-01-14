Чернышенко анонсировал увеличение числа авиарейсов между Россией и Вьетнамом

В ходе визита российской делегации во Вьетнам было решено увеличить количество авиарейсов между двумя странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он уточнил, что полеты будут выполнять как российские, так и вьетнамские авиакомпании.

«Практически был полный состав межправкомиссии, где по порядка 40 пунктам повестки были уточнены позиции, чтобы премьеры могли наиболее эффективно сегодня принимать решения. Мы такие решения видим, что с ходу принимаются»,— рассказал он кулуарах российско-вьетнамских межправительственных переговоров (цитата по ТАСС).

Вице-премьер добавил, что будут установлены специальные тарифы на перелеты. Также планируется принять другие меры для повышения туристического обмена между странами и нарастить товарооборот.

С января по октябрь 2024 года поток туристов из России во Вьетнам вырос более чем на 80%. Сегодня, 14 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Ханое с вьетнамским коллегой Фам Минь Тином. Господин Мишустин заявил, что товарооборот двух стран в 2024 году вырос на 24%. Он назвал Вьетнам важным партнером России в Юго-Восточной Азии.

Об отношениях двух стран — в публикации «Ъ» «Ханоев ковчег».