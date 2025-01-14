Мишустин назвал Вьетнам важным партнером России в Юго-Восточной Азии

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в президентский дворец в Ханое, где его встретил премьер Вьетнама Фам Минь Тинь. Во время переговоров господин Мишустин заявил, что Вьетнам — важный партнер России в Юго-Восточной Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Мишустин отметил, что товарооборот двух стран в 2024 году вырос на 24%. «Россию и Вьетнам связывают прочные узы дружбы и взаимного уважения... По линии правительств мы обеспечиваем эффективное исполнение договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне»,— сказал российский премьер (цитата по ТАСС).

Официальный визит Михаила Мишустина по традиции начался с возложения венков к Мемориалу павшим героям и к Мавзолею Хо Ши Мина. Перед президентским дворцом российского премьер-министра встретили ханойские пионеры и студенты столичного госуниверситета с флажками РФ и Вьетнама. Главы правительств двух стран обменялись рукопожатием, затем военный оркестр исполнил государственные гимны России и Вьетнама.

В июне 2024 года Вьетнам посетил президент РФ Владимир Путин, в Ханое он встретился с президентом То Ламом. В сентябре председатель парламента республики Чан Тхань Ман приезжал в Москву, где провел переговоры с господином Путиным и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

О визите российского президента во Вьетнам — в материале «Ъ» «Ханоев ковчег».